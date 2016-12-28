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28.12.16 / 11:23 Новости / Петербург и Ленобласть

Ленинградская АЭС сообщила о перевыполнении плана по выработке электроэнергии

Станция произвела 27, 902 млрд кВт/ч

лаэс ленинградская аэсЛенинградская АЭС перевыполнила план 2016 года по выработке электроэнергии. Об этом сообщили на АЭС в среду.

ЛАЭС произвела 27, 902 млрд кВт/ч электроэнергии. Объем выработки уже превысил объем всего 2015 года на 412 млн кВт/ч. С начала эксплуатации Ленинградская АЭС выработала почти 970 млрд кВт/ч электроэнергии.

Ленинградская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.

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