Ленинградская АЭС сообщила о перевыполнении плана по выработке электроэнергии Станция произвела 27, 902 млрд кВт/ч

Ленинградская АЭС перевыполнила план 2016 года по выработке электроэнергии. Об этом сообщили на АЭС в среду.

ЛАЭС произвела 27, 902 млрд кВт/ч электроэнергии. Объем выработки уже превысил объем всего 2015 года на 412 млн кВт/ч. С начала эксплуатации Ленинградская АЭС выработала почти 970 млрд кВт/ч электроэнергии.

Ленинградская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.