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28.12.16 / 18:49 Новости / Россия и мир

«Лукойл-Пермь» добыл свыше 15 млн тонн нефти за 2016 год

И 1,87 млрд кубометров газа

Нефть Лукойл«Лукойл-Пермь» добыл 15,4 млн тонн нефти за нынешний год. Об этом сообщили в компании.

Объем добычи газа составил 1,87 млрд кубометров. «Лукойл-Пермь» по итогам этого года должно заплатить в казну Пермского края 10,55 млрд рублей.

Добавим, компания нарастила добычу благодаря ткрытию двух новых месторождений – Южно-Калмиярского, Западно-Чикулаевского и 37 новых залежей на ранее открытых месторождениях Прикамья. «ЛУКОЙЛ-Пермь» владеет 97 лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений в Пермском крае и Башкирии.

По материалам: fedpress.ru
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