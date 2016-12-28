«Лукойл-Пермь» добыл свыше 15 млн тонн нефти за 2016 год И 1,87 млрд кубометров газа

«Лукойл-Пермь» добыл 15,4 млн тонн нефти за нынешний год. Об этом сообщили в компании.

Объем добычи газа составил 1,87 млрд кубометров. «Лукойл-Пермь» по итогам этого года должно заплатить в казну Пермского края 10,55 млрд рублей.

Добавим, компания нарастила добычу благодаря ткрытию двух новых месторождений – Южно-Калмиярского, Западно-Чикулаевского и 37 новых залежей на ранее открытых месторождениях Прикамья. «ЛУКОЙЛ-Пермь» владеет 97 лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений в Пермском крае и Башкирии.