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28.12.16 / 20:46 Новости / Россия и мир / Финансы

Миноритарий «Юлмарта» выбрал управляющую компанию

Ее предложили миноритарные акционеры

Фото АБН

Фото АБН

Миноритарный акционер «Юлмарта» Михаил Васинкевич выбрал управляющиую компанию. Об этом в среду сообщили представители миноритария.

Управляющей компанией станет Alvarez & Marsal. Привлечь ее предложила компания Васинкевича Donna Union Foundation, которой принадлежит 38,5% акций «Юлмарта». Мажоритарные акционеры Дмитрий Костыгин и Август Мейер в двух последних заседаниях совета директоров не участвовали.

Напомним, конфликт акционеров «Юлмарта» длится с конца 2015 года. Основные владельцы компании Дмитрий Костыгин и Август Мейер (им принадлежит 61% компании) не смогли договориться о развитии бизнеса с Михаилом Васинкевичем.

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