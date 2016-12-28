Миноритарий «Юлмарта» выбрал управляющую компанию Ее предложили миноритарные акционеры

Миноритарный акционер «Юлмарта» Михаил Васинкевич выбрал управляющиую компанию. Об этом в среду сообщили представители миноритария.

Управляющей компанией станет Alvarez & Marsal. Привлечь ее предложила компания Васинкевича Donna Union Foundation, которой принадлежит 38,5% акций «Юлмарта». Мажоритарные акционеры Дмитрий Костыгин и Август Мейер в двух последних заседаниях совета директоров не участвовали.

Напомним, конфликт акционеров «Юлмарта» длится с конца 2015 года. Основные владельцы компании Дмитрий Костыгин и Август Мейер (им принадлежит 61% компании) не смогли договориться о развитии бизнеса с Михаилом Васинкевичем.