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28.12.16 / 13:37 Новости / Общество / Россия и мир

В Минздраве рассказали об испытаниях первого российского препарата от рака

«Показал фантастический результат»

Вероника Скворцова, фото пресс-службы Совета ФедерацииГлава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о том, что в России проходит испытания отечественный препарат, который позволит победить рак. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24» в среду.

Лекарство «показало фантастический результат», по словам Скворцовой. В настоящий момент идет вторая фаза испытаний препарата, рассказала она. Он имеет рабочее название PD-1.

По данным Минздрава, с 2006 года количество больных раком выросло на 18%. Ежегодно злокачественные опухоли находят у полумиллиона россиян.

Отметим, ранее Скворцова рассказала, что в 2016—2018 годах в России начнут использовать не менее 36 инновационных лекарств. Лекарства против опухолей, в частности, разрабатывают фонд «Сколково» и компания «Биокад».

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