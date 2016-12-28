В Минздраве рассказали об испытаниях первого российского препарата от рака «Показал фантастический результат»

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила о том, что в России проходит испытания отечественный препарат, который позволит победить рак. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24» в среду.

Лекарство «показало фантастический результат», по словам Скворцовой. В настоящий момент идет вторая фаза испытаний препарата, рассказала она. Он имеет рабочее название PD-1.

По данным Минздрава, с 2006 года количество больных раком выросло на 18%. Ежегодно злокачественные опухоли находят у полумиллиона россиян.

Отметим, ранее Скворцова рассказала, что в 2016—2018 годах в России начнут использовать не менее 36 инновационных лекарств. Лекарства против опухолей, в частности, разрабатывают фонд «Сколково» и компания «Биокад».