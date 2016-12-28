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28.12.16 / 14:10 Новости / Петербург и Ленобласть

«МРСК Северо-Запада» до 72% увеличила долю закупок у малого бизнеса

За девять месяцев объем закупок составил более 2,7 млрд рублей

Фото: nb.kz

Фото: nb.kz

Доля закупок ПАО «МРСК Северо-Запада» у объектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с января по сентябрь составила 72%. Об этом компания сообщила в среду.

За девять месяцев объем закупок у МСП превысил 2,7 млрд рублей. При этом за 2015 год доля составляла 61%. По состоянию на 15 декабря 2016 года компания заключила с субъектами МСП 966 договоров.

Отметим, ранее «МРСК Северо-Запада» сообщала, что за девять месяцев эффект от ее закупочной деятельности составил 887 млн рублей. Это на 328 рублей больше, чем годом ранее.

Напомним, в «МРСК Северо-Запада» входят Псковэнерго, Новгородэнерго, Вологдаэнерго, Комиэнерго, Архэнерго, Карелэнерго, Колэнерго. Само предприятие состоит в «Россетях».

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