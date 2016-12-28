«МСП Банк» выделил «Юниаструм Банку» 500 млн рублей При сохранении текущих трендов на курс рубля и стоимость сырья

АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) выделил кредитные обязательства на 500 млн рублей «Юниаструм Банку». Он сообщил об этом в среду.

Средства выделены в рамках двух программ. Одна из них — «МСП-Инвестиции» — на приобретение или ремонт оборудования, покупку автотранспорта, недвижимости, ремонт помещения, расширение действующего производства и другие цели. В рамках «МСП – Дуэт» можно рефинансировать инвестиционные кредиты и получить средства на реализацию ранее стартовавших проектов.

Срок кредитования — семь лет. Ставка составит 13-14%.

Отметим, «Юниаструм» сотрудничает с «МСП Банком» с 2009 года. За это время они заключили 14 кредитных соглашений. Их общий объем составил 5,2 млрд рублей. Финансовую поддержку получили почти тысяча субъектов малого и среднего предпринимательства.