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28.12.16 / 15:50 Новости / Россия и мир

МТС расширила сеть покрытия в Калининградской области

В девяти административных центрах

mts мтс

Фото: cnews.ru

Оператор МТС расширил зону покрытия 4G в Калининградской области. Компания сообщила об этом в среду.

МТС запустил LTE в девяти административных центрах области. Высокоскоростной интернет получили жители Чкаловска, Сокольников, Гурьевска, Гвардейска, Багратионовска, Мамоново, Взморья, Славска и Гусева.

Отметим, ранее ФАС возбудила дело против МТС. Оно связано с недостоверной рекламой оператора. Ведомство утверждает, что в рекламе услуги «Спутниковое ТВ» сообщается недостоверная информация о возможности получения комплекта спутникового ТВ без платы за оборудование. Дело рассмотрят 18 января.

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