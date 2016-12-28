МТС расширила сеть покрытия в Калининградской области В девяти административных центрах

Оператор МТС расширил зону покрытия 4G в Калининградской области. Компания сообщила об этом в среду.

МТС запустил LTE в девяти административных центрах области. Высокоскоростной интернет получили жители Чкаловска, Сокольников, Гурьевска, Гвардейска, Багратионовска, Мамоново, Взморья, Славска и Гусева.

Отметим, ранее ФАС возбудила дело против МТС. Оно связано с недостоверной рекламой оператора. Ведомство утверждает, что в рекламе услуги «Спутниковое ТВ» сообщается недостоверная информация о возможности получения комплекта спутникового ТВ без платы за оборудование. Дело рассмотрят 18 января.