Усманов намерен вернуть статус налогового резидента РФ После ухода с поста президента Международной федерации фехтования

Бизнесмен Алишер Усманов намерен вернуть статус налогового резидента России. Об этом Усманов сообщил в среду.

«Я сегодня нахожусь в том месте, где зарегистрировано бюро нашей Федерации и офис нашей федерации, это, кстати, не Швейцария, и поэтому я там вынужден жить и прописаться, и поэтому — вот на тот период, пока я избран президентом Федерации — я должен быть там. Все остальное — это домыслы», — рассказал Усманов в интервью «России 24».

Алишеру Усманову принадлежит 48% акций зарегистрированной на Кипре USM Holdings. В ноябре текущего года Усманов был переизбран на четыре года президентом Международной федерации фехтования. Впервые он стал главой организации в 2008 году. Усманов занимает третье место в списке 200 богатейших предпринимателей России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $12,5 млрд.