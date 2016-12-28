Нефть Brent торгуется у отметки $56,5 за баррель Выросла на 0,66%

Нефть эталонной марки Brent торгуется у отметки $56,5 за баррель. В среду по фиксингу на 17:35 на торгах Межконтинентальной биржи ICE баррель Brent стоит $56,46 с ростом на 0,66%.

В то же время баррель WTI стоит $54,15. Его цена выросла на 0,46%.

Отметим, аналитик «Альпари» Роман Ткачук рассказал, что в 2016 году возобновляемая энергия стала дешевле нефти более чем в 30 странах мира. В их число вошли Бразилия, Мексика, Чили, Австралия. Такие данные представил Всемирный экономический форум. Однако о конце эпохи углеводородов речи нет, уверен Ткачук.