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28.12.16 / 17:49 Новости / Россия и мир / Финансы

Нефть Brent торгуется у отметки $56,5 за баррель

Выросла на 0,66%

нефть сургутнефтегазНефть эталонной марки Brent торгуется у отметки $56,5 за баррель. В среду по фиксингу на 17:35 на торгах Межконтинентальной биржи ICE баррель Brent стоит $56,46 с ростом на 0,66%.

В то же время баррель WTI стоит $54,15. Его цена выросла на 0,46%.

Отметим, аналитик «Альпари» Роман Ткачук рассказал, что в 2016 году возобновляемая энергия стала дешевле нефти более чем в 30 странах мира. В их число вошли Бразилия, Мексика, Чили, Австралия. Такие данные представил Всемирный экономический форум. Однако о конце эпохи углеводородов речи нет, уверен Ткачук.

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