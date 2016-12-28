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28.12.16 / 18:56 Новости / Россия и мир

В Дамаске обстреляли российское посольство

Дважды за день

Фото minval.az

Фото minval.az

В сирийской столице Дамаске обстреляли посольство России. Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел РФ.

Обстрелы произошли в 13:00 и 13:19 по московскому времени. Одна мина попала во внутренний двор комплекса зданий российского диппредставительства.

Произошедшее МИД назвал «провокацией экстремистов». По заявлению ведомства, обстрел посольства – подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием «живого щита»».

Напомним, в декабре был убит посол России в Турции. Это произошло на открытии выставки в Анкаре. Его застрелил 22-летний турецкий гражданин Мевлют Мерт Алтынташ. Согласно показаниям свидетелей, он кричал «Это вам за Алеппо» и другие лозунги, связанные с Сирией.

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