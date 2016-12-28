У экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского прошли обыски По делу о хищении банка «Петрокоммерц»

В загородном доме и офисах бывшего депутата Государственной думы РФ и экс-владельца группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского прошли обыски. Об этом сообщает в среду «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, обыски прошли накануне по делу о хищении у банка «Петрокоммерц» около 2,8 млрд рублей. Средства в виде кредита в 2012 году получил Златоустовский металлургический завод, собственником которого тогда был Варшавский. В документах, поданных заемщиком банку, по данным следствия, были предоставлены «заведомо ложные и недостоверные сведения». В частности, отчетности не отражено, что предприятие является поручителем на $950 млн по договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел».

В декабре 2011 года Транскредитбанк выдал 2,8 млрд рублей кредита ОАО «Гурьевский металлургический завод» под поручительство владельца предприятия Вадима Варшавского. Завод свой кредит перед банком ВТБ перестал обслуживать в начале 2014 года. В апреле кредитная организация обратилась с иском о взыскании с Варшавского задолженности в размере 2 млрд рублей в Басманный районный суд Москвы. Исковые требования ВТБ удовлетворили в феврале 2015 года.