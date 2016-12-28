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28.12.16 / 12:40 Новости / Россия и мир

Россияне назвали самой важной проблемой страны низкие зарплаты

Проблемами здравоохранения обеспокоены 17% опрошенных

деньги доллар валюта купюры монеты евро рубль биржаСамой важной проблемой России 18% жителей страны считают низкий уровень жизни и зарплат. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения, опубликованные в среду.

Еще 18% опрошенных считают, что самая важная проблема страны — экономика. Здравоохранение назвали важной проблемой 17% россиян, а безработицу — 15%.Политическую обстановку, низкий уровень культуры, неквалифицированные власти и проблемы материнства назвали по 2% опрошенных.

Опрос был проведен 10-11 декабря. Его участниками стали 1,6 тыс. человек из 130 населенных пунктов. Возраст респондентов от 18 лет.

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