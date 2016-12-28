Оренбургский суд взыскал более 300 тыс. рублей с трех больниц за смерть пациентки Врачи поставили неправильный диагноз

Районный суд Орска Оренбургской области обязал к оплате более 300 тыс. рублей три больницы за смерть пациентки. Об этом во вторник сообщили в суде.

Иск подал муж погибшей женщины. Три больницы совместно выплатят около 200 тыс. рублей в качестве моральной компенсации, а также 100 тыс. рублей за проведенную судмедэкспертизу.

Отметим, женщина скончалась в 2015 году. Супруга истца обращалась в несколько больниц с жалобами на боли и покраснения. Врачи назначили ей амбулаторное лечение, но через несколько дней пациентке стало хуже, и ее госпитализировали. Через два дня женщина скончалась. Согласно судмедэкспертизе, врачи поставили неправильный диагноз и назначили неправильное лечение.