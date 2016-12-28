В 2017 году в Петербурге начнут строительство двух парков Парки появятся в Приморском и Фрунзенском районе

Строительство экопарка в Приморском и парка Героев-Пожарных во Фрунзенском районе Петербурге начнется в 2017 году. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству города в среду.

Проектирование обоих парков завершено. По проектам выданы положительные заключения Центра государственной экспертизы.

Площадь парка в Приморском районе составит 75 га. Он появится неподалеку от Юнтоловского заказника. В парке высадят свыше 4 тыс. кустарников и 1,1 тыс. саженцев деревьев. На первом этапе создания парка, который планируется завершить в 2020 году, благоустроят порядка 40 га.

Парк Героев-Пожарных займет почти 50 га во Фрунзенском районе. На его территории разместят шесть прудов, семь детских площадок и посалят 7 тыс. новых деревьев и кустарников. Завершить создание парка планируется в 2020 году.