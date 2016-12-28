Московская парковка будет бесплатной в новогодние выходные С 1 по 8 января

На Московский парковках не будут взимать плату во время новогодних каникул. Об этом в среду сообщил столичный департамент транспорта.

Парковка будет бесплатной с 1 по 8 января. Число личных машин в городе во время праздничных дней снижается на 20-25%.

В новогоднюю ночь наземный общественный транспорт Москвы будет работать круглосуточно. Это коснется 152 наиболее востребованных маршрутов. На них количество трамваев, троллейбусов и автобусов увеличится в десять раз – до 1,5 тыс. единиц транспорта.

Отметим, Московский метрополитен и МЦК в новогоднюю ночь также будут работать круглосуточно. Воспользоваться пригородными электричками можно до трех часов ночи. Предполагается, что ими воспользуются порядка 4,5 млн человек. Аэроэкспресс будет работать по расписанию.