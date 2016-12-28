Пассажиропоток аэропортов Москвы сократился на 3,2% за 11 месяцев И превысил 70 млн человек

Пассажиропоток московских аэропортов сократился на 3,2% за январь—ноябрь. Об этом в среду сообщили в Росавиации.

Пассажиропоток составил 70,3 млн человек. В минувшем месяце показатель вырос на 14,2%. Он составил 5,7 млн человек.

Отметим, Шереметьево за 11 месяцев этого года обслужило 30,9 млн пассажиров (рост на 6,7%). Услугами Домодедово воспользовались 26,5 млн человек (снижение на 7,2%), Внуково — 12,85 млн человек (снижение на 14,7%). Также международные перевозки в аэропортах за отчетный сократились на 12%. Они составили 31,5млн человек. А внутренние перевозки выросли на 5,2% — до 38,8 млн человек.