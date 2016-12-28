Песков прокомментировал высказывания чиновников о наличии системы допинга в России Кремль категорически отрицает причастность чиновников к допингу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times, в которой российские чиновники якобы признали наличие системы допинга в России. Песков высказался в среду.

Кремль категорически отрицает эту информацию. Нет никакой причастности ни у государства, ни у государственных ведомств, заявил Песков.

Также ситуацию прокомментировал министр спорта РФ Павел Колобков. Он усомнился в достоверности передачи слов и.о. главы Российского антидопингового агентства Анны Анцелиович.

Отметим, ранее The New York Times приводила слова Анцелиович, которая сообщила, что действовал «институциональный сговор». Издание предположило, что признание ошибок может свидетельствовать о попытках договориться со спортивными чиновниками.

Ранее летом Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором утверждается, что в России работает государственная система спортивного допинга. В начале декабря последовало продолжение доклада, в котором ВАДА заявило о наличии более 1 тыс. атлетов – участников этой системы.