Платные парковки в Подмосковье начнут внедрять с 2017 года В рамках проекта «Удобная парковка»

В 2017 году в Подмосковье начнут внедрять платные парковки. Об этом в среду рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Как стало известно «Интерфаксу», для реализации проекта уже создана проектная группа. По словам Воробьева, жители поддерживают введение платных парковок.

Ранее стало известно о заморозке проекта введения платных стоянок в Подмосковье. Инициативу заморозили в начале года после смены руководства областного министерства транспорта. Сообщалось, что планируется создание бесплатных парковочных мест. До конца года власти рассчитывали создать почти 100 тыс. бесплатных стоянок.