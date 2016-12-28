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28.12.16 / 18:15 Новости / Общество / Россия и мир

Платные парковки в Подмосковье начнут внедрять с 2017 года

В рамках проекта «Удобная парковка»

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В 2017 году в Подмосковье начнут внедрять платные парковки. Об этом в среду рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Как стало известно «Интерфаксу», для реализации проекта уже создана проектная группа. По словам Воробьева, жители поддерживают введение платных парковок.

Ранее стало известно о заморозке проекта введения платных стоянок в Подмосковье. Инициативу заморозили в начале года после смены руководства областного министерства транспорта. Сообщалось, что планируется создание бесплатных парковочных мест. До конца года власти рассчитывали создать почти 100 тыс. бесплатных стоянок.

По материалам: interfax-russia.ru

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