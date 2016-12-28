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28.12.16 / 08:14 Новости / Россия и мир

В Индии при сходе поезда с рельсов погибли не менее двух человек – СМИ

Пострадали 43 человека

фото: russia now

фото: rus­sia now

Минимум два человека погибли в результате схода с рельсов 15 вагонов экспресса. Об этом в среду передает газета  Times of India.

Ранее сообщалось о сходе с путей 14 вагонов и 40 пострадавших. По предварительным данным, пострадали 43 человека. О причинах происшествия пока неизвестно.

Добавим, инцидент произошел недалеко от города Канпур. Напомним, в ноябре в Индии тоже сошел с рельсов поезд. В результате этого погибли более 128 человек. Сообщалось, что состав мог сойти с пути из-за повреждения одного из рельсов или из-за перегруженности поезда.

По материалам: indiatimes.com
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