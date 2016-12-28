Польша направила РФ ноту из-за заявлений о крушении под Смоленском Польша требует записи из кабины и обломки самолета

МИД Польши направило России ноту с требованием передать польской стороне записи из кабины разбившегося под Смоленском Ту-154М. Об этом в среду передает Польское агентство печати.

Это требование связано с заявлением российского президента Владимира Путина о том, что картина трагедии хорошо известна польской стороне. Также Польша вновь призывает РФ вернуть обломки самолета.

Напомним, российское посольство считает безосновательными требования Польши предоставить неизвестные ей материалы. В посольстве утверждают, что никакой новой информации о крушении нет. Также, по словам дипломатов, обломки самолета РФ отказывается возвращать Польше из-за того, что они пока нужны российским следователям.