В 2016 году польский экспорт в Россию вырос на 5% год к году По данным от 23 декабря

В 2016 году польский экспорт в Россию вырос на 5%. Об этом в среду на конференции Ленинградской областной торговой промышленной палаты заявил представитель консульства Польши Милош Вожьняк, передает корреспондент АБН.

«Последний год был не самым лучшим в польско-российских отношениях. Но, по данным от 23 декабря, польский экспорт по сравнению с 2015 годом вырос на 5%», — отметил Вожьняк. Он добавил, что польский бизнес всегда был заинтересован в российском сотрудничестве.

Напомним, в начале декабря российский МИД заявил, что ситуация в отношениях РФ и Польши становится хуже. Москва не видит «ни одного конструктивного движения» в области размораживания диалоговых форматов с польской стороны, отметили в Министерстве иностранных дел. Такую критику вызвало решение властей Польши о приостановке соглашения о приграничном передвижении.

В 2015 году общий товарооборот между Россией и Польшей составил $13 млрд долларов. Это на 42% меньше, чем в 2014 году. Снижение оборота связано с введением продуктового эмбарго российской стороной в отношении стран ЕС.