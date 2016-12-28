Портфель микрозаймов увеличился в III квартале на 37% — ЦБ И превысил 85 млрд рублей

Портфель микрозаймов в России увеличился на 36,9% в III квартале год к году. Об этом в среду сообщили в Центральном Банке РФ.

Совокупный портфель составил 85,5 млрд рублей. В регуляторе отметили, что на субъекты малого и среднего предпринимательства приходится 24,1%, на потребительские микрозаймы физическим лицам – 75,9%.

Отметим, по итогам II нынешнего года объем микрозаймов, выданных в России, вырос на 57,4% год к году. Показатель составил 45,5 млрд рублей. При этой индивидуальные предприниматели получили 3,1 млрд рублей. Юридические лица получили 4 млрд рублей.