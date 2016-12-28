«Концерн Росэнергоатом» заключил контракт на поставку изотопа кобальта-60 с компанией «Нордион» Контракт заключен до 2034 года

Консорциум в составе АО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «В/О «Изотоп»» подписал контракт на производство и поставку изотопа кобальта-60 канадской компании «Нордион». Об этом сообщили в Ленинградской АЭС в среду.

Подписанный контракт предполагает организацию производства Со-60 на Смоленской АЭС и Курской АЭС в дополнение к имеющемуся производству на Ленинградской АЭС. В настоящий момент на Смоленской и Курской АЭС ведутся работы по получению разрешительной документации для производства Со-60. В 2017 году на Смоленской АЭС на энергоблоке №1 запланирована загрузка первой партии кобальтовых поглотителей.

Ко́бальт-60 — радиоактивный нуклид химического элемента кобальта с атомным номером 27 и массовым числом 60. В природе практически не встречается из-за малого периода полураспада. Кобальт-60 является наиболее долгоживущим из радиоактивных изотопов кобальта.