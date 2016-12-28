Путин: Никто не сможет создать непреодолимых проблем для России Президент провел встречу, посвященную Новому году

Никто не в состоянии создать никаких проблем, которые Россия не смогла бы преодолеть. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил, что 2016 год стал сложнее «с точки зрения решения экономических, социальных вопросов», чем 2015 год. Так, стоимость цены на нефть в этом году составила $40 за баррель. При этом результат, заявил президент, на порядок лучше, чем в 2015 году.

Путин провел торжественный прием в Кремле, посвященный встрече Нового года. Однако встрече придали рабочий характер в связи с трагедией в Сочи.

Напомним, в воскресенье там разбился самолет, который вез в Сирию медикаменты, а также артистов ансамбля имени Александрова. Они должны были устроить новогодний концерт на авиабазе Хмеймим. Самолет разбился. Погибли все 92 человека, в том числе Елизавета Глинка, исполнительный директор общественной организации «Справедливая помощь», известная как Доктор Лиза. Основной версией падения самолета называют ошибку пилотирования.