Лондон и Париж подготовили запрещающую поставки вертолетов в Сирию резолюцию Из-за химических атак

Великобритания и Франция подготовили проект резолюции СБ ООН, которая запрещает поставки в Сирию любых вертолетов. Проект документа представили в среду.

Предлагается отказаться от поставки вертолетов из-за выводов следственной комиссии о том, что Дамаск использовал вертолеты во время трех химических атак. Также резолюция предполагает санкции против 11 физических и 10 юридических лиц, которые могут иметь отношение к химатакам. Также о властей Сирии требуют предоставить всю информацию о химических отравляющих веществах, которые есть в стране.

Напомним, в 2013 году Дамаск передал все химоружие в распоряжение международного сообщества для последующей ликвидации. Сделка об уничтожении химического оружия была заключена между Москвой и Вашингтоном. СБ ООН закрепил договор соответствующей резолюцией. В ней говорилось, что в случае применения Сирией химоружия, против страны введутся санкции.