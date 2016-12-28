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28.12.16 / 02:46 Новости / Политика / Россия и мир

Лондон и Париж подготовили запрещающую поставки вертолетов в Сирию резолюцию  

Из-за химических атак

Фото: obozrevatel.ua

Фото: obozrevatel.ua

Великобритания и Франция подготовили проект резолюции СБ ООН, которая запрещает поставки в Сирию любых вертолетов. Проект документа представили в среду.

Предлагается отказаться от поставки вертолетов из-за выводов следственной комиссии о том, что Дамаск использовал вертолеты во время трех химических атак. Также резолюция предполагает санкции против 11 физических и 10 юридических лиц, которые могут иметь отношение к химатакам. Также о властей Сирии требуют предоставить всю информацию о химических отравляющих веществах, которые есть в стране.

Напомним, в 2013 году Дамаск передал все химоружие в распоряжение международного сообщества для последующей ликвидации. Сделка об уничтожении химического оружия была заключена между Москвой и Вашингтоном. СБ ООН закрепил договор соответствующей резолюцией. В ней говорилось, что в случае применения Сирией химоружия, против страны введутся санкции.

По материалам: tass.ru
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