«Роснефть» подала иск против «Транснефти» Неизвестно, почему

Компания «Роснефть» подала иск против «Транснефти». Об этом в среду сообщили в Московском арбитражном суде.

Суд пока не принял иск к производству. Заявление «Роснефти» поступило 27 декабря. В связи с чем «Роснефть» подала иск, в суде не рассказали.

В то же время в «Транснефти» не знают, с чем может быть связан иск. В «Роснефти» ситуацию также не стали комментировать. Источник ТАСС в Минэнерго заявил, что иск может касаться недовольства «Роснефти» методикой расчета остатков энергоносителя в «Транснефти».

Напомним, в сентябре 2016 года стало известно о конфликте руководителя «Транснефти» Николая Токарева и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Тогда в «Роснефти» сказали, что у них с коллегами «нормальные рабочие отношения». О публикациях в СМИ по этому вопросу в «Роснефти» высказались как о «нападках» с «политическим подтекстом».