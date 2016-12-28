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28.12.16 / 14:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Россельхознадзор не пустил в Оренбургскую область шесть тонн шкур

Из Казахстана

меха шубы

Фото shubki.info

Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза шести тонн шкур крупного рогатого скота в Оренбургскую область. Об этом ведомство сообщило в среду.

Шкуру везли 28 декабря из Казахстана. У груза не было необходимого ветеринарного сертификата, который сообщает о территориальном и видовом происхождении и другую информацию.

Отметим, 25 декабря Россельхознадзор не допустил ввоз четырех лошадей в Оренбургскую область. Их везли из Казахстана. Животных перевозили с нарушениями в оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

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