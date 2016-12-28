Россельхознадзор не пустил в Оренбургскую область шесть тонн шкур Из Казахстана

Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза шести тонн шкур крупного рогатого скота в Оренбургскую область. Об этом ведомство сообщило в среду.

Шкуру везли 28 декабря из Казахстана. У груза не было необходимого ветеринарного сертификата, который сообщает о территориальном и видовом происхождении и другую информацию.

Отметим, 25 декабря Россельхознадзор не допустил ввоз четырех лошадей в Оренбургскую область. Их везли из Казахстана. Животных перевозили с нарушениями в оформлении ветеринарных сопроводительных документов.