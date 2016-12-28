СМИ: Россия и Турция согласовали план перемирия по Сирии Не охватывает террористические организации

Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия по Сирии. Согласование состоялось в среду.

Как передает турецкое агентство Anadolu, по договоренности боевые действия должны остановить в полночь 29 декабря. Отметим, перемирие не охватывает террористические организации.

Напомним, на прошлой неделе министры иностранных дел России, Ирана и Турции обсудили перспективы трехстороннего сотрудничества по вопросу. Эти перспективы стали рассматривать после прекращения противостояния в Алеппо. Также накануне глава МИД России Сергей Лавров и генсек США Джон Керри обсудили урегулирование конфликта в Сирии. Они опирались на итоги трехсторонних переговоров России, Ирана и Турции, сообщили в российском МИД.