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28.12.16 / 12:16 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Россия и Турция согласовали план перемирия по Сирии

Не охватывает террористические организации

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия по Сирии. Согласование состоялось в среду.

Как передает турецкое агентство Anadolu, по договоренности боевые действия должны остановить в полночь 29 декабря. Отметим, перемирие не охватывает террористические организации.

Напомним, на прошлой неделе министры иностранных дел России, Ирана и Турции обсудили перспективы трехстороннего сотрудничества по вопросу. Эти перспективы стали рассматривать после прекращения противостояния в Алеппо. Также накануне глава МИД России Сергей Лавров и генсек США Джон Керри обсудили урегулирование конфликта в Сирии. Они опирались на итоги трехсторонних переговоров России, Ирана и Турции, сообщили в российском МИД.

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