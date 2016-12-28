В 2016 году россияне чаще всего летали в Крым — исследование А не в Турцию и Египет

В 2016 году россияне чаще всего летали в Крым, рейсом «Москва-Симферополь». Об этом в среду сообщили аналитики сервиса продажи авиабилетов Kupibilet.ru.

Авиабилеты в столицу Крыма были популярны весь год. Их приобрели 19,7% путешественников. В десятку самых продаваемых билетов года не вошли Турция и Египет.

С января по декабрь в топ-5 держались рейсы в Сочи (14,1%), Кишинев (13,2%), Петербург (12,6%) и Минеральные воды (8,9%). Чуть менее востребованы были билеты в Ереван – 7,2% покупок. Прага и Краснодар оказались наравне (6,6%). Замыкают десятку Тбилиси (6,4%) и Бангкок (4,6%).

Отметим, накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что из-за введения биометрических шенгенских виз сократился турпоток Россиян в Европу. В целом турпоток сократился за 2016 год на 6%. Однако у россиян в течение года вырос интерес к Греции, Испании, а также к Таиланду, Вьетнаму, Италии, Болгарии, Тунису и некоторым другим государствам. Ранее по итогам I полугодия Российский союз туриндустрии отмечал рекордный рост турпотока в Тунис, Иорданию, Марокко, Доминиканскую республику и Грузию.