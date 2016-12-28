РУСАДА сообщило об искажении слов руководителя агентства в статье NYT Их также вырвали из контекста

В Российском антидопинговом агентстве сообщили, что слова исполняющей обязанности директора Анны Анцелиович исказили. Так в РУСАДА в среду прокомментировали статью, опубликованную в The New York Times.

Слова Анцелиович вырвали из контекста, заявили в РУСАДА. Анцелиович, по словам представителей агентства, сделала замечание, что в декабрьском отчете Макларен не использовал словосочетание «государственная система допинга», а говорил «институциональный сговор». Таким образом, по мнению Анцелиович, Макларен исключил возможную вовлеченность высшего руководства страны.

Напомним, The New York Times сообщила, что российские чиновники впервые признали наличие в стране государственной системы допинга. В частности, газета сообщала, что Анцелиович согласилась с наличием в стране «институционального сговора».

Ричард Макларен – автор независимых докладов Всемирного антидопингового агентства, канадский юрист. Летом он представил доклад, согласно которому в России есть государственно покрываемая система допинга. Из-за этого расследования часть российских спортсменов не смогли поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Зимой, во время второй части доклада, он сказал, что в ней участвую порядка 1 тыс. спортсменов. В Кремле отрицают причастность государства к допинговым проблемам.