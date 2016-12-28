Сбербанк в 2016 году отразил 74 кибератаки Крупные атаки примерно раз в неделю

Сбербанк в 2016 году отразил 74 атаки на собственные системы. Об этом в среду заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кузнецов уточнил, что крупные атаки происходят раз в неделю или десять дней. Все атаки отражают на первом этапе в автоматизированном режиме.

Сбербанк и ЦБ в ноябре объявили о намерении обмениваться информацией о кибератаках. Ранее Сбербанк перенес мощную кибератаку. Однако в банке сказали, что системы защиты помешали хакерам получить какие-либо данные. Пользователи жаловались на сбои в работе сервиса «Сбербанк Онлайн».