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28.12.16 / 16:44 Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк в 2016 году отразил 74 кибератаки

Крупные атаки примерно раз в неделю

сбербанк оф фотоСбербанк в 2016 году отразил 74 атаки на собственные системы. Об этом в среду заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кузнецов уточнил, что крупные атаки происходят раз в неделю или десять дней. Все атаки отражают на первом этапе в автоматизированном режиме.

Сбербанк и ЦБ в ноябре объявили о намерении обмениваться информацией о кибератаках. Ранее Сбербанк перенес мощную кибератаку. Однако в банке сказали, что системы защиты помешали хакерам получить какие-либо данные. Пользователи жаловались на сбои в работе сервиса «Сбербанк Онлайн».

По материалам: tass.ru
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