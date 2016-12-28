«Экопром» оштрафовали на 35 тыс. рублей за загрязнение реки Мурзинки

Компанию «Экопром» оштрафовали за загрязнение реки Мурзинки на 35 тыс. рублей. Об этом сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.
В Комитете признали, что по вине одного из предприятий компании в октябре была загрязнена река Мурзинка – левый приток Невы. На организацию наложен штраф в размере 35 тыс. рублей, на должностное лицо, ответственное за охрану окружающей среды, штраф в размере 3,5 тыс.рублей.
Напомним, о загрязнении реки жители Невского района Петербурга сообщили в октябре. Воды Мурзинки тогда стали белого цвета. В «Водоконале» сообщили, что на качестве воды сброс не отразится. Административное дело по факту загрязнения реки было возбуждено 17 октября.