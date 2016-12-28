«Экопром» оштрафовали на 35 тыс. рублей за загрязнение реки Мурзинки Должностное лицо, ответственное за охрану окружающей среды, оштрафовали на 3,5 тыс.рублей

Компанию «Экопром» оштрафовали за загрязнение реки Мурзинки на 35 тыс. рублей. Об этом сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

В Комитете признали, что по вине одного из предприятий компании в октябре была загрязнена река Мурзинка – левый приток Невы. На организацию наложен штраф в размере 35 тыс. рублей, на должностное лицо, ответственное за охрану окружающей среды, штраф в размере 3,5 тыс.рублей.

Напомним, о загрязнении реки жители Невского района Петербурга сообщили в октябре. Воды Мурзинки тогда стали белого цвета. В «Водоконале» сообщили, что на качестве воды сброс не отразится. Административное дело по факту загрязнения реки было возбуждено 17 октября.