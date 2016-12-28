Смольный не спешит возвращать льготные парковки для многодетных семей «Только с учетом сложившейся экономической ситуации»

Администрация Петербурга не спешит возвращать льготные парковки для многодетных семей. Такой вывод можно сделать из ответа губернатора Георгия Полтавченко депутату Алексею Макарову, который в понедельник был опубликован на сайте ЗакСа.

Депутат ЗакСа от «Единой России» Алексей Макаров спросил Полтавченко, согласуется ли с городской социальной политикой взимание платы с многодетных семей за парковку, и не планирует ли Смольный вернуть льготникам право на бесплатные машиноместа.

«Расширение предоставляемых дополнительных мер социальной поддержки возможно только с учетом сложившейся экономической ситуации. В противном случае исполнительные органы государственной власти Петербурга не в праве брать на себя обязательства, выполнение которых не может быть гарантировано, а должны сосредоточить затраты средств бюджета на безусловном выполнении имеющихся обязательств», — ответил Макарову губернатор.

Напомним, в первоначальной редакции закона о порядке функционирования платных парковок было предусмотрено предоставление бесплатных мест льготным категориям граждан. Летом Смольный отменил эту льготу.

Ранее Смольный утвердил тарифы на парковочные места в 2017 году. Они останутся на уровне 2016 года. Стоянка легкового автомобиля в зоне платной парковки будет стоить 60 рублей в час. Стоимость месячного и годового абонементов – 12 тыс. рублей и 108 тыс. рублей соответственно.