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28.12.16 / 09:59 Новости / Политика / Россия и мир

США из-за кибератак готовят против России новые санкции – СМИ

Экономические санкции и скрытые кибероперации

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Соединенные Штаты Америки из-за предполагаемых кибератак во время выборов президента Америки готовят против России новые санкции. Об этом со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников в среду пишет The Washington Post.

Некоторые из этих мер могут быть обнародованы в ближайшее время, уверяет газета. Речь идет об экономических санкциях и скрытых кибероперациях. Однако сначала в Белом доме должны признать электоральную компьютерную систему «критической инфраструктурой», а также доказать, что ей нанесли урон.

Отметим, в 2015 году в США вступил в силу указ, который дает президенту страны право отвечать на заграничные кибератаки. Ранее спецслужбы США заявляли, что свидетельства вмешательства России в ход выборов есть.

Власти США считают, что Россия провела хакерские атаки на серверы Демократической партии. Позже бумаги опубликовал сайт WikiLeaks.

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