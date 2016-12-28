США из-за кибератак готовят против России новые санкции – СМИ Экономические санкции и скрытые кибероперации

Соединенные Штаты Америки из-за предполагаемых кибератак во время выборов президента Америки готовят против России новые санкции. Об этом со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников в среду пишет The Washington Post.

Некоторые из этих мер могут быть обнародованы в ближайшее время, уверяет газета. Речь идет об экономических санкциях и скрытых кибероперациях. Однако сначала в Белом доме должны признать электоральную компьютерную систему «критической инфраструктурой», а также доказать, что ей нанесли урон.

Отметим, в 2015 году в США вступил в силу указ, который дает президенту страны право отвечать на заграничные кибератаки. Ранее спецслужбы США заявляли, что свидетельства вмешательства России в ход выборов есть.

Власти США считают, что Россия провела хакерские атаки на серверы Демократической партии. Позже бумаги опубликовал сайт WikiLeaks.