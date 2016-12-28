Все новости

28.12.16 / 12:07 Новости / Россия и мир / Экономика

Американские эксперты обвинили Россию в нарушении принципов ВТО

Действовали в угоду политике импортозамещения

Фото gorod.lv

Фото gorod.lv

Эксперты управления торгового представителя США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО. Об этом они сообщили в докладе, опубликованном в среду.

Россия не соблюдала принципы ВТО по предсказуемости и транспарентности торговли. Это делали в том числе в угоду внутренней политике импортозамещения. Также Россия усилила меры фитосанитарного контроля.

При этом среди положительных моментов авторы отметили снижение таможенных пошлин, участие в составлении обзора по торговой политике ВТО и другие меры.

Отметим, Россия стала членом ВТО в 2012 году. Переговоры о вступлении шли в течение 18 лет.

В ВТО входят 160 стран мира. Цель Всемирной торговой организации – либерализация торговли в соответствии с генеральным соглашением по тарифам и торговле.

По материалам: ria.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016