Американские эксперты обвинили Россию в нарушении принципов ВТО Действовали в угоду политике импортозамещения

Эксперты управления торгового представителя США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО. Об этом они сообщили в докладе, опубликованном в среду.

Россия не соблюдала принципы ВТО по предсказуемости и транспарентности торговли. Это делали в том числе в угоду внутренней политике импортозамещения. Также Россия усилила меры фитосанитарного контроля.

При этом среди положительных моментов авторы отметили снижение таможенных пошлин, участие в составлении обзора по торговой политике ВТО и другие меры.

Отметим, Россия стала членом ВТО в 2012 году. Переговоры о вступлении шли в течение 18 лет.

В ВТО входят 160 стран мира. Цель Всемирной торговой организации – либерализация торговли в соответствии с генеральным соглашением по тарифам и торговле.