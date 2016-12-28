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28.12.16 / 15:23 Новости / Петербург и Ленобласть

«СПб ЭС» присоединило Строгановский дворец к сетям

Источником питания стала подстанция №110 «Юсуповская»

строгановский дворец невский 17«Санкт-Петербургские электрические сети» («СПб ЭС») подключили к сети Строгановский дворец. Об этом сообщили в компании в среду.

Источником питания стала подстанция №110 «Юсуповская». Максимальная мощность выполненного присоединения составила 1, 016 тыс. кВт по второй категории надежности, в том числе 660,8 кВт по первой категории надежности.

Строгановский  дворец был построен в 1754 году. Он располагается на углу Невского проспекта и набережной Мойки. Архитектор здания — Бартоломео Растрелли. С 1998 году Строгановский дворец — филиал Государственного Русского музея.

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