«СПб ЭС» присоединило Строгановский дворец к сетям Источником питания стала подстанция №110 «Юсуповская»

«Санкт-Петербургские электрические сети» («СПб ЭС») подключили к сети Строгановский дворец. Об этом сообщили в компании в среду.

Источником питания стала подстанция №110 «Юсуповская». Максимальная мощность выполненного присоединения составила 1, 016 тыс. кВт по второй категории надежности, в том числе 660,8 кВт по первой категории надежности.

Строгановский дворец был построен в 1754 году. Он располагается на углу Невского проспекта и набережной Мойки. Архитектор здания — Бартоломео Растрелли. С 1998 году Строгановский дворец — филиал Государственного Русского музея.