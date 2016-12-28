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28.12.16 / 20:07 Новости / Россия и мир

Уровень газификации Тамбовской области составил 95%

В регионе построили свыше 800 км межпоселковых газопроводов за десять лет

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Уровень газификации Тамбовской области превысил 95%. Об этом в среду сообщили в администрации области.

За десять лет в этом регионе построили свыше 800 км межпоселковых газопроводов. Также за этот период в Тамбовской области построили более 700 км распределительных сетей.

Добавим, в этом году объем инвестиций «Газпром межрегионгаза» в Тамбовскую область составил 618 млн рублей. За отчетный период построено 199,8 километра газопроводов. Также завершились работы по газификации 15 населенных пунктов.

По материалам: tamlife.ru
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