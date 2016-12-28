Уровень газификации Тамбовской области составил 95% В регионе построили свыше 800 км межпоселковых газопроводов за десять лет

Уровень газификации Тамбовской области превысил 95%. Об этом в среду сообщили в администрации области.

За десять лет в этом регионе построили свыше 800 км межпоселковых газопроводов. Также за этот период в Тамбовской области построили более 700 км распределительных сетей.

Добавим, в этом году объем инвестиций «Газпром межрегионгаза» в Тамбовскую область составил 618 млн рублей. За отчетный период построено 199,8 километра газопроводов. Также завершились работы по газификации 15 населенных пунктов.