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28.12.16 / 16:24 Новости / Петербург и Ленобласть

«Теплосеть» завершила ремонт участка тепломагистрали «Восточная»

На пересечении Большого проспекта ВО и 18-19 линий

Теплосеть«Теплосеть» завершила реконструкцию участка тепломагистрали «Восточная»  по пересечению Большого проспекта ВО и 18-19 линий. Об этом сообщили в «Теплосети» в среду.

Специалисты «Теплосети» произвели демонтаж и монтаж 60 метров трубопровода диаметром 800 мм, реконструирована тепловая камера. В связи с этим ранее введенное ограничение движения транспортных средств по 18-19 линиям в обе стороны снято. Движение осуществляется в штатном режиме.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов, а также около 1,8 тыс. км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Петербурга. Компания обеспечивает передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн. горожан.

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