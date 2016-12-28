«Теплосеть» завершила ремонт участка тепломагистрали «Восточная» На пересечении Большого проспекта ВО и 18-19 линий

«Теплосеть» завершила реконструкцию участка тепломагистрали «Восточная» по пересечению Большого проспекта ВО и 18-19 линий. Об этом сообщили в «Теплосети» в среду.

Специалисты «Теплосети» произвели демонтаж и монтаж 60 метров трубопровода диаметром 800 мм, реконструирована тепловая камера. В связи с этим ранее введенное ограничение движения транспортных средств по 18-19 линиям в обе стороны снято. Движение осуществляется в штатном режиме.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов, а также около 1,8 тыс. км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Петербурга. Компания обеспечивает передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн. горожан.