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28.12.16 / 17:08 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

«Тинькофф банк» купит стартап для хранения документов менее чем за $1 млн

За «десятки миллионов рублей»

tinkoff тинькофф

Фото: cirex.ru

«Тинькофф банк» намерен приобрести стартап для хранения документов в смартфоне «Вкармане». Сделка обойдется менее чем за $1 млн, сообщили ее участники.

Сумма сделки составит «десятки миллионов рублей», но не более $1 млн, сообщают «Ведомости». Банк купит сам сервис и встроит его в свой «финансовый супермаркет», команда разработчиков планирует заняться другими проектами. «Вкармане» изначально был направлен на привлечение клиентов и продажу крупной компании, пояснил основатель проекта Сергей Пахандрин.

Отметим, «Вкармане» работает с 2013 года. В настоящее время им пользуются порядка 150 тыс. клиентов ежемесячно. Сервис сотрудничал с «Альфа-страхованием», «Ренессанс страхованием», «Яндексом» и другими компаниями.

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