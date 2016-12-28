«Тинькофф банк» купит стартап для хранения документов менее чем за $1 млн За «десятки миллионов рублей»

«Тинькофф банк» намерен приобрести стартап для хранения документов в смартфоне «Вкармане». Сделка обойдется менее чем за $1 млн, сообщили ее участники.

Сумма сделки составит «десятки миллионов рублей», но не более $1 млн, сообщают «Ведомости». Банк купит сам сервис и встроит его в свой «финансовый супермаркет», команда разработчиков планирует заняться другими проектами. «Вкармане» изначально был направлен на привлечение клиентов и продажу крупной компании, пояснил основатель проекта Сергей Пахандрин.

Отметим, «Вкармане» работает с 2013 года. В настоящее время им пользуются порядка 150 тыс. клиентов ежемесячно. Сервис сотрудничал с «Альфа-страхованием», «Ренессанс страхованием», «Яндексом» и другими компаниями.