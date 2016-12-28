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28.12.16 / 16:08 Новости / Общество / Россия и мир

Рыночная стоимость Toshiba упала на $5 млрд

За два дня

тошибаКапитализация японской компании Toshiba упала на $5 млрд за два дня. Об этом в среду пишет Reuters.

Акции компании подешевели на 12% и 20% во вторник и в среду соответственно. Причиной падения котировок компании связано с активизацией Toshiba в области атомной энергетики.

В начале года компания сообщила об уходе с европейского рынка. В 2015 году продажи Toshiba упали на 40% год к году. По итогам 2015 финансового года компания понесла убыток в 460 млрд йен. В настоящий момент речь может идти о потере примерно 500 млрд йен.

По материалам: reuters.com
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