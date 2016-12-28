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28.12.16 / 03:50 Новости / Россия и мир

Trump Tower эвакуировали из-за подозрительного пакета

Тревога была ложной

трамп trump tower llcollection-groupll.blogspot.comЛюдей из небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке эвакуировали из-за найденного подозрительного пакета в здании. Об этом в среду сообщает полиция Нью-Йорка.

При проверке выяснилось, что в сумке были игрушки.  Подозрительный рюкзак нашли у входа в один из магазинов.

Напомним, ранее сообщалось, что людей в эвакуировали из небоскреба, в котором находится штаб-квартира избранного президента Дональда Трампа. Тамого Трампа в этот момент в здании не было. Добавим, небоскреб с момента победы республиканца на выборах усиленно охраняет полиция и Секретная служба США.

По материалам: reuters.com
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