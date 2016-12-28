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28.12.16 / 01:33 Новости / Россия и мир

Из Trump Tower в Нью-Йорке эвакуировали людей – СМИ

Самого Трампа в здании не было

трамп trump tower llcollection-groupll.blogspot.comИз нью-йоркского небоскреба Trump Tower, где находится штаб-квартира избранного президента США Дональда Трампа, эвакуировали людей. Об этом в среду сообщил телеканал BNO News.

Сообщается, что самого Трампа в небоскребе на момент эвакуации не было. Данных о причине тревоги пока нет.

Напомним, в небоскребе Trump Tower находится штаб-квартира бизнес-империи Трампа. До его инаугурации небоскреб остается постоянной резиденцией избранного президента. Со дня выборов в здании круглосуточно дежурят сотрудники Секретной службы США. Также по периметру небоскреба стоят отряды полиции.

По материалам: bnonews.com
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