Из Trump Tower в Нью-Йорке эвакуировали людей – СМИ Самого Трампа в здании не было

Из нью-йоркского небоскреба Trump Tower, где находится штаб-квартира избранного президента США Дональда Трампа, эвакуировали людей. Об этом в среду сообщил телеканал BNO News.

Сообщается, что самого Трампа в небоскребе на момент эвакуации не было. Данных о причине тревоги пока нет.

Напомним, в небоскребе Trump Tower находится штаб-квартира бизнес-империи Трампа. До его инаугурации небоскреб остается постоянной резиденцией избранного президента. Со дня выборов в здании круглосуточно дежурят сотрудники Секретной службы США. Также по периметру небоскреба стоят отряды полиции.