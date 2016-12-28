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28.12.16 / 08:42 Новости / Россия и мир

За время поисков Ту-154 обнаружили 13 тел погибших

И 1,5 тыс. обломков

Фото interfax.ru

Фото interfax.ru

Поисковые отряды нашли 13 тел погибших во время поисков в Черном море на месте крушения Ту-154. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе по поисковой операции.

Из 13 тел опознали всего одного человека. Также сообщается, что на месте крушения обнаружили около 1,5 тыс. обломков.

Напомним, самолет Минобороны разбился в воскресенье. На борту находились 92 человека. Среди них были артисты, военнослужащие, журналисты и правозащитники. Они летели в Сирию для проведения новогоднего мероприятия. О причинах крушения самолета пока не известно. Теракт не считают основной версией катастрофы.

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