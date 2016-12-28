На месте крушения Ту-154 подняли второй черный ящик Всего подняли 12 крупных и 1,5 тыс. мелких обломков самолета

На месте крушения лайнера Ту-154 подняли второй черный ящик. Об этом в среду заявили в Минобороны.

С начала операции подняли 12 крупных частей и 1,5 тыс. мелких обломков самолета. Таким образом, в воде остается еще один бортовой самописец.

Накануне «Интерфакс» рассказал о результатах расшифровки «черных ящиков». По данным агентства, подтверждается версия ошибки пилота. Кроме того, анализ черных ящиков позволил узнать, что сразу после взлета у самолета возникли проблемы с закрылками.

Напомним, самолет потерпел крушение в Черном море в воскресенье. На борту летели 92 человек. Никто не выжил. Среди погибших – артисты военного ансамбля Александрова и благотворитель Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.