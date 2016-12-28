Все новости

28.12.16 / 12:54 Новости / Общество / Россия и мир

На месте крушения Ту-154 подняли второй черный ящик

Всего подняли 12 крупных и 1,5 тыс. мелких обломков самолета

Фото interfax.ru

Фото interfax.ru

На месте крушения лайнера Ту-154 подняли второй черный ящик. Об этом в среду заявили в Минобороны.

С начала операции подняли 12 крупных частей и 1,5 тыс. мелких обломков самолета. Таким образом, в воде остается еще один бортовой самописец.

Накануне «Интерфакс» рассказал о результатах расшифровки «черных ящиков». По данным агентства, подтверждается версия ошибки пилота. Кроме того, анализ черных ящиков позволил узнать, что сразу после взлета у самолета возникли проблемы с закрылками.

Напомним, самолет потерпел крушение в Черном море в воскресенье. На борту летели 92 человек. Никто не выжил. Среди погибших – артисты военного ансамбля Александрова и благотворитель Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

По материалам: interfax.ru
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016