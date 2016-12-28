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28.12.16 / 16:58 Новости / Общество / Россия и мир

Турпоток в Калининград в 2016 году вырос почти на треть

И достиг 2 млн человек

КалининградПоток туристов в Калининград в этом году вырос на 30%. Об этом в среду сообщил врио губернатора Антон Алиханов.

Калининград посетили порядка 2 млн человек.

«Толчок развитию туризма даст и предстоящий ЧМ-2018. Строятся новые гостиницы, инфраструктура, активно развивается побережье, проводится очень много событийных мероприятий мирового уровня», — отметил Алиханов.

Добавим, на этой неделе в Калининграде завершилось строительство первого объекта для чемпионата мира по футболу 2018 года. Речь идет об электростанции, которая будет обеспечивать энергией стадион, где будут проходить матчи ЧМ.

Напомним, ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Его примут 11 российских городов.

По материалам: vesti.ru
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