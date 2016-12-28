Губернатор Петербурга рассказал об убыточности стадионов в первые 10 лет работы В контексте работы стадиона на Крестовском

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что общемировая практика работы стадионов доказала их убыточность в первые 8-10 лет эксплуатации. Такой ответ градоначальника на запрос депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского опубликовали в понедельник.

Вишневский интересовался документом, который в Смольном утвердили в декабре. Согласно ему, стадион на Крестовском будет эксплуатировать ФК «Зенит». Конкретные условия концессионного соглашения будут уточнять, сказал Полтавченко.

Пока что губернатор обозначил, что «Зенит» намерен купить оборудование для стадиона на 500 млн рублей, а также содержать стадион. По словам Полтавченко, экономия средств города в таком случае составит от 700 млн рублей до 1 млрд рублей. Кроме того, если бы стадион эксплуатировал город, то нужно было бы создать отдельную организацию, а также тратить деньги на подготовку и обучение персонала.

Напомним, накануне в Смольном сообщили, что на стадионе завершены общие работы первого этапа. Следующий контракт с генподрядчиком, компанией «Метрострой», заключили до 31 марта 2017 года на 1 млрд рублей. Будут проводить работы второго уровня, в том числе по безопасности. Общая стоимость стадиона составляет более 40 млрд рублей. При этом «Зенит» по концессии может получить его почти бесплатно.