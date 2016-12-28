Арбитраж Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к «Транснефти» Какие обеспечительные меры выбрали, в суде не рассказали

Арбитражный суд столицы удовлетворил иск «Роснефти» к «Транснефти». Об этом в среду рассказали в суде.

Иск был об обеспечении имущественных интересов. Какие приняты обеспечительные меры, в суде не уточнили.

Напомним, заявление от «Роснефти» поступило в суд 27 декабря. В «Роснефти» и «Транснефти» иск прокомментировать не смогли.

В Минэнерго источники ТАСС сообщили, что дело может быть связано с методикой расчета остатков нефти и нефтепродуктов «Транснефти». О конфликте глав двух нефтяных компаний «Ведомости» писали еще в июле. Тогда пресс-служба Игоря Сечина и Николая Токарева отрицали эту информацию.