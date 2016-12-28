В Петербурге задержали президента порта «Усть-Луга» В его штаб-квартире идут обыски

В Петербурге УФСБ задержала главу порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом в среду сообщает «Фонтанка»со ссылкой на источники.

В данный момент в штаб-квартире Израйлита на улице Шпалерной идут обыски. При этом адвокат Александр Почуев сообщает, что не может подтвердить информацию о задержании Израйлита.

Отметим, компания «Усть-Луга» управляет одноименным портом. С 2012 года сообщалось о двух значительных скандалах, связанных с именем Геннадия Тимченко. В 2012 году в порту повредился принадлежащий ему причал «Роснефтьбункер». Выяснилось, что это произошло из-за несоблюдения норм безопасности. А в 2014 году возбудили дело о хищении средств РНБ, в котором также была задействована компания «Усть-Луга».