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28.12.16 / 23:37 Новости / Россия и мир / Экономика

В Петербурге задержали президента порта «Усть-Луга»

В его штаб-квартире идут обыски

усть луга morvesti.ruВ Петербурге УФСБ задержала главу порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом в среду сообщает «Фонтанка»со ссылкой на источники.

В данный момент в штаб-квартире Израйлита на улице Шпалерной идут обыски. При этом адвокат Александр Почуев сообщает, что не может подтвердить информацию о задержании Израйлита.

Отметим, компания «Усть-Луга» управляет одноименным портом. С 2012 года сообщалось о двух значительных скандалах, связанных с именем Геннадия Тимченко. В 2012 году в порту повредился принадлежащий ему причал «Роснефтьбункер». Выяснилось, что это произошло из-за несоблюдения норм безопасности. А в 2014 году возбудили дело о хищении средств РНБ, в котором также была задействована компания «Усть-Луга».

По материалам: fontanka.ru
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