На утилизацию ламп Петербург в 2017 году потратит 6,5 млн рублей Нужно обезвредить 280 000 ЛИС

На транспортировку, утилизацию и обследование мест хранения люминесцентных ламп на объектах социальной инфраструктуры Петербург в 2017 году потратит 6,6 млн рублей. Соответствующий аукцион Смольный разместил накануне.

Заявки на участие в аукционе по утилизации ЛИС принимают до 16 января. Цель оказываемых услуг — снижение потенциальной опасности ртутных загрязнений объектов социальной сферы. В течение году исполнитель должен будет вывезти и обезвредить 280 000 ЛИС.

Напомним, ранее Смольный разместил аукцион на сбор опасных хозяйственных отходов. На это потратят 35 млн рублей. Речь идет о сборе ртутных ламп, термометров, батареек, просроченных лекарств и так далее. За шесть месяцев 2016 году в Петербурге собрали свыше 160 тонн таких отходов