В Москве построено свыше 500 км дорог за шесть лет – Собянин И свыше 100 км дорого в 2016 году

В течение шести лет в Москве построили свыше 500 км дорог. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в этом году также построили 101 км дорог и 45 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, переходов). Кроме этого, Собянин рассказал, что за шесть лет в Москве построено более 100 км наземного и подземного метро более 100 километров и 55 станций.

Добавим, мэр Москвы отметил, что в этом году введено рекордное количество дорог и километров рельсового транспорта. Собянин напомним, что в сентябре в столице открыли Московское центральное кольцо.

Напомним, Собянян занимает пост мэра с 2010 года. Его предшественником был Юрий Лужков.